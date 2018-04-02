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Источник Правда.Ру

Нет Крыма, не будет газа: Украине предсказали грустное будущее

Мир

На Украине после введения в эксплуатацию "Северного потока — 2" может остаться лишь один действующий магистральный газопровод из четырех. Потребителям грозит остаться без газа.

Нет Крыма, не будет газа: Украине предсказали грустное будущее. Нет Крыма, не будет газа: Украине предсказали грустное будущее
Фото: REX

Определенный объем транзита газа по украинской ГТС сохранится даже после начала работы "Северного потока — 2".

"Проблема в том, что это будут не такие объемы как сейчас. Проблема в том, что украинская ГТС в том виде, в котором она есть, будет не нужна — она может прокачивать от 120 до 140 (млрд) кубометров в год, что не будет нужно", — цитирует эксперта по вопросам энергетики Валентина Землянского телеканал NewsOne.

К такой ситуации в "Нафтогазе" не готовы, говорит Землянский и призвал срочно "думать, что делать с газотранспортной системой и газораспределением".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что акция по изгнанию российских дипломатов ничего не значит, если Германия продолжает строить "Северный поток-2". Это логичная мысль. Польская пресса размышляет над тем, как можно перевести показную солидарность в реально жесткую. Получится ли у Польши зажечь красный свет проекту "Северный поток-2"?

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