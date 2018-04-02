США и Россия начали обмен "ракетными" ударами

26 марта американский стратегический атомный подводный ракетоносец "Небраска" (USS Nebraska, SSBN 739), относящийся к подлодкам типа "Огайо", выполнил пуск двух межконтинентальных баллистических ракет (БРПЛ) "Трайдент II D5". Выполняли стрельбу моряки в районе побережья Южной Калифорнии в рамках этапа испытаний ракетного оружия, именуемого Demonstration and Shakedown Operation (DASO), пишет "Независимая газета".

Цель учений — "убедиться на практике в близких к реальным условиях, что штатный экипаж способен уверенно и безопасно поддерживать в исправности все системы стратегического вооружения, правильно нацеливать и осуществлять пуски ракет и тем самым демонстрировать свою и вверенной боевой техники готовность к несению боевого дежурства". Это уже 28-е по счету испытание, выполненные пуски "трайдентов" стали 166-м и 167-м по счету успешным испытанием данной БРПЛ

Решив поставленную перед ним задачу, экипаж подлодки "Небраска", прошедшей недавно средний ремонт и перезарядку реакторов, подтвердил полную работоспособность материальной части корабля, а также свою готовность к несению боевого дежурства и применению стратегического ядерного оружия по предназначению.

Полюбоваться на двухракетный залп американские моряки пригласили более 130 "специальных гостей", которых разместили на борту судна "Уотерс" (USNS Waters, T-AGS 45), предназначенного в том числе для обеспечения испытаний баллистических ракет морского базирования. Для многих, судя по всему, это стало настоящим событием в их скучной жизни.

Москва в "зеркальной" манере провела 30 марта на космодроме Плесецк очередное бросковое испытание тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) нового поколения РС-28 "Сармат".

Важнейшим достоинством новой МБР, выгодно отличающей ее от любых имеющихся и разрабатываемых за рубежом ракет аналогичного класса, является то, что она будет оснащаться "широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых", то есть гиперзвуковым боевым блоком "Авангард". Еще одним "чудо-оружием Путина", как уже успели окрестить те образцы вооружений, о которых президент России рассказал в своем мартовском Послании Федеральному собранию.

Американские военные создать такой боевой блок пока не смогли, а что там испытывают наши восточные соседи — пока не совсем понятно. Может быть, и ничего, решив бросить в бой пока бойцов-пропагандистов.

Ранее сообщалось, что межконтинентальная баллистическая ракета "Воевода" (по классификации НАТО Satana) была разработана более 25 лет назад. Самая последняя модификация ракетного комплекса 15А18М была принята на вооружение в 1988 году.

Разработчик — КБ "Южное", длина 33,65 м, диаметр 3 м, при стартовом весе 208 300 килограмм, максимальная дальность полета 16 000 километров.

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