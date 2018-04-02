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Источник Правда.Ру

Первоапрельская статья про русских вызвала панику в Шотландии

Мир

1 апреля легендарное издание Herald шокировало своих читателей сообщением, что три "теневых миллиардера" из России хотят выкупить остров Груинард.

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Шотландские журналисты заявили, что "группа российских олигархов может купить остров Груинард у северо-западного побережья страны. О российских миллиардерах не известно практически ничего, кроме фамилий, указанных в заявке на покупку: Кулагин, Глебов и Баратынский".

Отметим, что  остров Груинард известен тем, что во время Второй мировой войны армия Британии использовала его как полигон для тестирования биологического оружия (сибирской язвы). 

После публикации сразу пошли слухи о том, что русские покупают его для создания  новой базы, где будут испытывать различение типы биологического оружия. По словам одного из местных жителей, "если бы на Груинарде они могли бы построить базу с танками, лазерами и десятками головорезов в форме, то этот шаг имел бы смысл. Но, поскольку остров - это в основном загрязненная адская дыра, я не понимаю, зачем он им".

Издание также писало, что в ответ на все вопросы в Кремле, якобы, поинтересовались, а почему российские миллиардеры не могут купить то, что им нравится. "Спрашивать о вложении средств так типично для  империалистических лакеев, которые видят заговоры России на каждом шагу", - отметили власти.

По поводу сибирской язвы выяснилось, что Россия "имела многолетний опыт работы с этими ситуациями", прежде чем добавить: "Вы не можете сообщить об этом. Мы этого не говорили".

Эксперты не смогли точно уверить всех, что это была шутка - новость подана с учетом текущих реалий.  Как ирония над стереотипами в отношении русских она прошла на ура - для тех, кто не воспринял ее серьезно. 

Но нужно учитывать, что современные сериалы (особенно в США) перестраивают сознание.

Например, в Норвегии, где завершен или завершается первый сезон сериала "Оккупированные" про "агрессию России в мирную северную страну" начали происходить события, отчасти связанные с сюжетом сериала.

Норвежские власти говорят, что русские "шантажируют сотрудников правительства Норвегии, в том числе депутатов" тем, что... "обвинят их в разглашении государственной тайны с помощью направления водки и привлекательных женщин - работающих по методам КГБ".

Глава контрразведки Норвегии Арне Haugstøyl рассказал государственному каналу NRK, что растет число норвежцев, сообщающих, что они "попали в ловушки, расставленные российскими шпионами".

Он назвал эту тенденцию "тревожной" и говорит, что норвежские чиновники "должны быть более осведомлены о" проблеме.

 

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