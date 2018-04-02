Таджикистан решил "потягаться" с Москвой и закрыл небо

Таджикистан со 2 апреля отзывает разрешения на полеты в Душанбе и Худжанд из регионов РФ у четырех российский авиакомпаний: "Уральских авиалиний", "UTair", "Сибири", "Северного ветра". Всего отменяется 11 маршрутов, пишет ТАСС.

Авиавласти Таджикистана отзывают допуски на полеты в Душанбе из Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Краснодара, Красноярска, Санкт-Петербурга, Самары и в Худжанд из Новосибирска и Санкт-Петербурга, Самары и Сургута.

2 апреля должны были состояться полеты "Уральских авиалиний" из Санкт-Петербурга в Худжанд и Душанбе, а также в Душанбе из Екатеринбурга, Самары и Красноярска. У "Сибири" — в Душанбе и Худжанд из Новосибирска.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что авиасообщение между РФ и Таджикистаном хотели приостановить с 22 декабря 2016 года.

Представитель Минстранса добавил, что отказ таджикских авиавластей разрешить полет российской авиакомпании "Ямал" по маршруту Худжанд-Жуковский не является правомочным.

20 декабря Минтранс заявил о попытках Таджикистана пересмотреть действующие договорённости по авиасообщению.

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