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Источник Правда.Ру

Чем ответила Россия на "ввод миротворцев" Порошенко

Мир

По этому поводу Пушков отметил, что "Порошенко надо обсуждать ввод миротворцев не с Меркель или Волкером, а с Донецком и Луганском. Без их согласия не будет там никаких миротворцев. Ни Меркель, ни Волкер не помогут".

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Фото: официальный сайт Министерства обороны США

Отметим, ранее глава МИД Украины Павел Климкин выразил мнение, что в Донбасс необходимо ввести более 15 тыс. миротворцев ООН. Позднее в Twitter-аккаунте Порошенко появилось сообщение, в котором он призвал украинских военных "не жалеть патронов".

Согласно планам, в регион будут введены 20 тысяч миротворцев из стран, не входящих в НАТО. То есть среди миротворцев точно будут Бразилия и Белоруссия. Тем не менее, возглавить миротворческий контингент будет предложено Швеции, которая находится с Россией в прохладных отношениях, хотя при этом является нейтральным государством.

Ранее прошли неожиданно результативные переговоры Курта Волкера и Владислава Суркова, согласно которым миротворцы  сначала зайдут на линию разграничения, чтобы достичь устойчивого прекращения огня.

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