Макрон и Путин обсудили Керченский кризис и ситуацию в Сирии

2 января президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с французским лидером Эмманюэлем Макроном ситуацию в Сирии, а также Керченский кризис. Беседа двух коллег началась со взаимных поздравлений с наступившим 2019 годом.

Стороны выразили заинтересованность в создании конституционного комитета Сирии. Напомним, решение о создании комитета было принято 27 октября в Стамбуле. В переговорах участвовали главы Франции, Германии, Турции и России. Второй вопрос, который обсудили Макрон и Путин, касался недавней ситуации в Керченском проливе, когда украинские корабли без разрешения вторглись на территорию России. Ранее Макрон совместно с канцлером Германии Ангелой Меркель призывал Владимира Путина освободить украинских моряков.

Владимир Путин заявил, что инцидент в Керченском проливе - это обычная провокация Петра Порошенко с целью укрепить свой рейтинг перед предстоящими президентскими выборами на Украине.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала обращение президента Франции и канцлера Германии к президенту России с просьбой освободить украинских моряков.

Фото: kremlin.ru

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