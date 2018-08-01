В США объяснили, почему нужно разобщить Россию и Китай

Сегодня Соединенные Штаты Америки находятся в состоянии открытой конфронтации как с Российской Федерацией, так и с Китайской народной неспубликой. "Bloomberg" отмечает, что сегодня Вашингтону невыгодно рвать отношения с обеими странами — журналисты указывают на то, что Трамп, судя по всему, стремится сблизиться с Россией.

Очевидно, что и Россия, и Китай — серьезные оппоненты для США, пишут американские журналисты. Оба этих государства создают собственные сферы влияния, ослабевают альянсы, в которых состоят Штаты, стремятся во всем и всегда если и не отстаивать свою точку зрения, то во всяком случае, открыто и без оглядки заявлять о ней.

Войны и недопонимания между Российской Федерацией и Китайской народной республикой в прошлом. Это-то как раз и беспокоит правительство Соединенных Штатов и лично главу страны Дональда Трампа. Недавно Москва и Пекин выстроили вдоль общей границы ракеты, несущие ядерные боеголовки. Но совсем не для того, чтобы запугать друг друга. Россия и Пекин таким образом продемонстрировали всему миру свое сближение.

Сближение двух бывших врагов, направленное против гегемонии Соединенных Штатов Америки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В последние годы у Вашингтона в мире все больше и больше если не врагов, то как минимум оппонентов. Вывести из этого списка Российскую Федерацию для США было бы отлично — наверное, именно поэтому Дональд Трамп так желал встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и с такой надеждой говорит об их следующей встрече. Если США удастся разрядить отношения с Россией, они смогут, например, сократить свои траты на военные базы в Восточной Европе.

В последнее время у американского правительства итак достаточно трат и забот. Союз Российской Федерации и Китайской народной республики лишь прибавит политическому истеблишменту Соединенных Штатов Америки головной боли.

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