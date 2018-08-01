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Китайские СМИ объяснили, почему Россию лучше не злить

Мир

Средства массовой информации Китайской Народной Республики заявили, в чем Российская Федерация однозначно превосходит Соединенные Штаты Америки.

Китайские СМИ объяснили, почему Россию лучше не злить. 390312.jpeg

Речь идет о "Буревестнике" — российской межконтинентальной крылатой ракете неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. С 60-ых по 80-ые годы, особенно в период Холодной войны, и США, и СССР стремились создать ракеты подобного типа, но безуспешно. Теперь же именно Россия является лидером в данной сфере.

Конечно, понятие "неограниченная дальность" довольно условно. Но в отношении российского "Буревестника" это вряд ли будет преувеличением. Так, дальность полета этой ракеты с ядерной энергетической установкой составляет не менее 25 тысяч километров. Это аж на 10 тысяч километров больше, чем у самой лучшей межконтинентальной баллистической ракеты.

По мнению разработчиков ракеты, уникальная дальность ее полета и совершенная маневренность делает ее неуязвимой для противовоздушной и противоракетной оборон потенциального противника. Разумеется, Соединенные Штаты Америки не могли не обратить внимание на "Буревестник". Но правительство Российской Федерации ни раз отмечало, что не планирует использовать данные межконтинентальные крылатые ракеты на реальных целях.

Пока "Буревестники" выполняют роль сдерживания и давления на потенциальных противников государства.

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