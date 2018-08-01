Россия может выключить базы НАТО простым рубильником

Издание "The National Interest" заявляет, что в правительстве Соединенных Штатов Америки зреет тревога. Так, авторы статьи отмечают, что Вашингтон осознал одну простую вещь — Российская Федерация имеет возможность "отключить" военные базы Североатлантического альянса в любой момент.
Все дело в том, что Россия снабжает электричеством буквально добрую половину Европы. Например, те же страны Прибалтики — Литву, Латвию и Эстонию. Осознав существующую проблему, политики США в один голос заявили о необходимости оборудовать военные базы резервными источниками электроэнергии.
Также Соединенные Штаты Америки обеспокоены зависимостью Европы не только от российских энергоносителей, но и российского газа. Европейские государства активно покупают газ из России по той простой причине, что так гораздо выгоднее.
Таким образом, функционирование военных баз Североатлантического альянса в Европе напрямую зависит от Российской Федерации. Вашингтон считает, что в случае резкого ухудшения отношений между Россией и странами Запада, у большинства стран Европы могут возникнуть проблемы с энергообеспечением своих граждан.
Правительство США собирается в ближайшее время рассмотреть вопрос об оснащении своих военных объектов не только электрическими микросетями, но и системами хранения электроэнергии, чтобы гарантировать, что электричество будет, даже если с поставками энергоресурсов возникнут проблемы.
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