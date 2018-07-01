Трамп уподобил Евросоюз Китаю

Евросоюз устраивает нам ужасные вещи, заявил в эфире Fox News американский лидер Дональд Трамп. Так он оценил торговую политику ЕС, пояснив, что он ведет себя не лучше Китая.
Аргументируя позицию, Трамп обратился к ситуации вокруг поставки автомобилей и сельхоз продукции. "Они посылают нам "мерседесы", а мы не можем им посылать машины. Посмотрите, что они делают с нашими фермерами — они не хотят нашу сельскохозяйственную продукцию", — пояснил американский лидер.
Также он озвучил цифру торгового профицита Евросоюза с Вашингтоном — более 150 миллиардов долларов в год.
Однако даже это, признался американец, не мешает ему питать самое теплое чувство к ЕС, это связано, как уточнил Трамп, с тем, где родились его родители. Стоит отметить, что отец Трампа появился на свет в Нью-Йорке, а мать — в Шотландии.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, когда Трамп повысил пошлины на ввоз стали и алюминия, он тем самым похоронил ВТО и объявил мировую торговую войну. Россия в данной ситуации занимает место зрителя, пояснил "Правде.Ру" ведущий аналитик УК "Горизонт" Владимир Рожанковский.
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