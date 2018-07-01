Сирийская армия освободила 70 городов и селений

Сирийские войска освободили 70 населенных пунктов и находятся в двух километрах от иорданской границы. Об этом стало известно от Al Mayadeen.

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Основная часть поселений присоединилась к соглашению о примирении с правительством. Это дало право террористам избежать наказания и начать мирную жизнь. Местное население приветствовали армию и заверило, что поддержит в борьбе против боевиков на южных границах государства.

Сегодня армия нанесла удар по позициям группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Когда был установлен контроль над высотами Телль-Змейтия, операция перенеслась на юго-восток провинции. Вчера благодаря освобождению двух селений была перекрыта возможность пособникам снабжать бандформирования. Идут переговоры о сдаче еще двух населенных пунктов.

Однако пока до конца не ясна ситуация с Босра-эш-Шам, там находится памятник, включенный в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, римский амфитеатр. Захватчики обещали сдаться, но пока флаг над городом не поднят.

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