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Источник Правда.Ру

Трамп захотел понять позицию России и рассказать о своей

Мир

Американский лидер Дональд Трамп во время беседы со своим российским коллегой Владимиром Путиным попытается понять позицию Москвы и объяснить точку зрения Вашингтона. Приоткрыл планы президента его помощник по нацбезопасности Джон Болтон в эфире Fox News.


Трамп признал силу России и хочет помириться с Путиным

Стоит отметить, что донесение до Путина американской позиции спикер посчитал более важным.

Журналист поинтересовался у гостя: не пытается ли Трамп смягчиться в вопросах внешней политики ради Москвы. Болтон подчеркнул, что этого не происходит. Особенно представителя СМИ интересовала ситуация вокруг вывода американских войск из ФРГ. Никакой конкретной информации по этой теме помощник президента не озвучил.

Болтон поделился и своим впечатлением от диалога с Путиным. Он назвал его добрым, так как российский лидер обсудил все темы, предложенные американцем. По некоторым из них позиции стран расходятся, а где-то возможно найти точки соприкосновения, пояснил гость Fox News.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, Трамп и Путин увидятся 16 июля в Хельсинки. Пресс-служба Кремля пояснила, президенты обсудят отношения меж странами, а также коснутся международных тем.

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Темы США Трамп Путин Россия встреча политика президент
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