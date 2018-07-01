Французский преступник совершил авиапобег

Вертолет помог французскому налетчику-рецидивисту Редуану Фаиду сбежать из тюрьмы. Там он по решению суда должен находиться четверть века за разбойное нападение, отмечает Parisien.
По информации издания, покинуть пределы пенитенциарного заведения в департаменте Сена и Марна под Парижем Фаиду помогли три товарища, они были вооружены.
Стоит отметить, что никто не пострадал, а разбойник убыл на вертолете. Позже машину, зарегистрированную в Бельгии, нашли сгоревшей.
Это уже не первый побег Фаида. Пять лет назад он взорвал тюремную стену и захватил заложников.
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