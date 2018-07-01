"Абсолютно классная страна" – британский болельщик раскритиковал отечественные СМИ за нелюбовь к России

Британским медиа должно быть стыдно за явную пропаганду против россиян. С такими словами к соотечественникам обратился фанат из Англии, побывавший на ЧМ-2018 в России.
Отзыв о поездке Мэтт Мэйбери опубликовал в Twitter: "Вернулся живым после двух недель в России. На меня не нападали кровожадные хулиганы, не съел медведь, меня не отравили и не убили". Завершил свой пассаж болельщик следующей репликой: "Абсолютно классная страна".
Такую реакцию путешественника можно объяснить поведением британских журналистов. Их "подготовка" к ЧМ началась задолго до открытия: СМИ регулярно публиковали материалы о России, угрозах, которые ожидают туристов в этой стране, всеми силами пытаясь создать Москве плохой имидж.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о корреспонденте британского Sky News. Побывав в России, он сказал, что чувствовал себя там безопаснее, чем на родине. Все страшилки, что рассказывают в Европе, не подтвердились. Он также акцентировал внимание на том, что единственный неприятный эпизод, которому он стал свидетелем на российских улица, — поведение англичан в Волгограде. Они распевали антисемитские песни и изображали приветствие нацистов.
Также "Правда.Ру" писала, что британский МИД накануне ЧМ издал памятку для болельщиков. Помимо необходимых предупреждений, например, о том, что в России правостороннее движение, гражданам советовали не брать с собой ценные вещи, дабы не лишиться их, а также опасаться незнакомцев.
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