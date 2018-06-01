В Чите уничтожили польские яблоки

Сотрудники Россельхознадзора Читы уничтожили более 670 кг польских яблок, запрещённых к ввозу в Россию.
31 мая во время проверок на оптовых рынках города выявлена подкарантинная продукция, запрещенная к ввозу на территорию РФ.
По данным Zab.ru, запрещенным товаром были свежие яблоки общим весом более 670 кг. На коробках имелась частичная маркировка, а также явные признаки перемаркировки, обнаружены следы срыва этикеток.
При этом товаросопроводительные документы на подкарантинную продукцию отсутствовали. Яблоки изъяли и уничтожили на полигоне бытовых отходов в Чите, сообщает издание.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на полигоне бытовых отходов в Псковской области уничтожено более 18 тонн импортных яблок, которые ввезли в Россию из Польши под видом добавки для бетона.
При досмотре груза было обнаружено, что в машине находились свежие яблоки, а не строительный материал, указанный в документах. На упаковочных ящиках были видны следы срыва этикеток, на поддонах стоял польский маркировочный знак.
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