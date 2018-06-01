Разъяснения ФСБ о вывозе детей за границу

Руководство Пограничного управления Федеральной службы безопасности напомнило, что поездка ребенка за границу вместе с одним из родителей не требует разрешения второго родителя, если тот не подавал заявление о несогласии.

Данный порядок прописан в статье 20 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".

Как пишет Фонтанка.ру, несовершеннолетний россиянин может спокойно пересекать границу, но только в компании с одним из родителей. Нотариально оформленное согласие второго при этом не требуется.

Согласно закону, свои возражения на подобные поездки ребенка родители, усыновители, опекуны или попечители должны оформить в виде заявления. Бумага подается в управление Федеральной миграционной службы по месту жительства (пребывания) либо в орган пограничного контроля.

При этом в погрануправлении напомнили, что, в случае если ребенок отправляется за границу без сопровождения, нотариально оформленное согласие родителей потребуется.

Напомним, что если один из родителей против поездки ребенка, то второй может оспорить несогласие в судебном порядке.

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