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Газ важнее: Суд в Германии отверг претензии экологов к "Северному потоку – 2"

Мир

Строительство "Северного потока — 2" продолжится. К такому решению пришел Высший административный суд в немецком Грайфсвальде, рассмотрев иск, поданный Союзом защиты природы.

Газ важнее: Суд в Германии отверг претензии экологов к "Северному потоку – 2". 387590.jpeg
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Он требовал воспрепятствовать работам по строительству и эксплуатации "Северного потока — 2" в территориальных водах Германии. Суд объяснил свое решение общественным интересом и надежностью поставок энергоносителей, что намного важнее требований охранителей природы.

Союз защиты природы подал иск в начале марта. По мнению правозащитников, разрешение на работы было получено, несмотря на "вопиющие ошибки". Также охранители природы опасаются того, как проект повлияет на морскую среду.

Отметим, что работы, предваряющие прокладку труб, начались в Грайфсвальдском заливе в мае.

Напомним, что проект постоянно подвергается нападкам с различных сторон. Так, США рекомендовали Евросоюзу отказаться от "Северного потока — 2", якобы проект угрожает национальной безопасности. Не нравится начинание и Украине с Молдовой. Они беспокоятся, что Европа станет очень зависима от РФ.

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Темы газ германия северный поток - 2
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