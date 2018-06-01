В Норвегии объяснили, почему у НАТО нет защиты от России

Шведские военные эксперты попыталась представить худшие сценарии российского вторжения в Прибалтику.

В отчете Шведского института тотальной обороны эксперты привели анализ возможного развития событий в Прибалтике.

Как пишет норвежское издание VG, на завоевание Эстонии, Латвии и Литвы уйдет по меньшей мере трое суток. По данным документа, русские нанесут ракетные удары и воспользуются флотом для того, чтобы парализовать порты, аэропорты и инфрастуктуру всех трех стран одновременно, после чего наземные войска промаршируют по юго-востоку Эстонии и востоку Латвии.

Аналогичный сценарий смоделировали и в американском мозговом центре «РЭНД» (RAND), причем пришли к тем же выводам. С точки зрения Запада финал печален: в краткосрочной перспективе страны НАТО окажутся бессильны что-либо противопоставить.

Эксперты попытались ответить на вопрос, сколько войск смогут в итоге выставить Россия и НАТО за неделю, и сделали неутешительные выводы, что страны НАТО не наскребут и половины военной мощи России.

Главная беда натовских войск - их беззащитность перед молниеносным нападением. На мобилизацию сил, сопоставимых с российскими, уйдет немало времени. Русские не раз демонстрировали свою способность разворачивать значительные войска у своих западных границ - и в последний раз это произошло во время учений "Запад-2017", говорится в отчете шведских специалистов.

Напомним, в ноябре 2016 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией сотни тысяч военнослужащих альянса будут приведены в более высокую боеготовность. Чтобы сдерживать "агрессию России", руководство блока намеревается подготовить значительные наземные силы. Между тем Столтенберг не называет точных цифр.

Бывший глава Североатлантического альянса и советник украинского президента Андерс Фог Расмуссен раскритиковал Вашингтон за нерешительность. "Америка должна быть мировым полицейским", - утверждает он. По его мнению, США должны чаще и все более решительнее вмешиваться в международные конфликты., тогда как нынешний американский лидер, по мнению бывшего главного натовца, чересчур неохотно применяет военную силу за пределами США, в основном лишь угрожая её использованием.

"Четыре батальона, которые НАТО размещает в Восточной Европе - это больше политический акт, который дает возможность доказать европейцам, что Альянс существует не зря, и что они смогут себя противопоставить некой "российской угрозе". Это все несерьезно, хотя и, безусловно, раздражает политические круги", - сказал ранее Pravda. Ru вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.

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