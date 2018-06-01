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Источник Правда.Ру

Председатель Еврокомиссии призвал заканчивать с демонизацией России

Мир

Жан-Клод Юнкер, люксембургский и общеевропейский государственный и политический лидер, призвал весь мир к прекращению "раздирания России" ровно через два месяца после того, как несколько десятков московских дипломатов оказались изгнанными из Евросоюза.

Председатель Еврокомиссии призвал заканчивать с демонизацией России. 387587.jpeg

Председатель Европейской комиссии отметил, что, по его мнению, пора возобновить связи с Российский федерацией, учитывая масштаб государства и его значение для геополитической политики в целом.

"Я в действительности думаю, что нам необходимо налаживать контакт с Россией. Я, признаться, крайне недоволен состоянием наших отношений. Да, пожалуй, мы никогда не смиримся с тем, что сделала Россия с Крымом или Восточной Украиной, но, тем не менее, мы должны иметь в виду то, что вся территория Европейского Союза составляет около 5 млн квадратных километров, а России же — чуть ли не все 20", — заявил Юнкер перед аудиторией в Брюсселе.

"Поэтому мы должны вернуться, — продолжал Жан-Клод Юнкер, — пусть не к дружественным, а нормальным, дипломатическим отношениям с Россией. Есть так много областей, очень много областей, где мы можем сотрудничать на благо всех вокруг. Не стоит забывать, что у нас много расхождений во взглядах. Но нужно перестать "трепать" Россию по поводу и без".

Вряд ли слова Жан-Клода Юнкер найдут отклик в сердцах мировых правителей. Тереза-Мэй, премьер-министр Соединенного Королевства, например, ратует за четкий ответ Москвы по поводу отравления Скрипаля и его дочери. Премьер-министр Нидерландов Марк Рутте заявил, что ждет от Кремля ответа на то, что она якобы причастна к падению пассажирского Boeing в районе Восточной Украины в 2014 году.

Не вызовут одобрения слова Юнкера и в Вашингтоне. Соединенные штаты Америки на протяжении многих лет лоббируют Евросоюз в целях применить все новые и новые санкции в отношении Российской федерации. Поэтому столь если не пророссийское, то весьма лояльное высказывание о их прямом геополитическом противнике самого председателя Европейской комиссии, не вызовет у них ровным счетом никакого восторга.

Но стоит отметить, что есть государства, в той или иной степени согласные с мнением Жан-Клода Юнкера. Италия, например, не так давно, как и вся Европа, считала присоединение Крыма к России незаконным. Сегодня же итальянское правительство готово пересмотреть свои взгляды на ситуацию и выдвинуть вопрос о снятии санкций Евросоюза с Российской федерации.

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Темы НАТО Крым Европа Москва Россия Кремль Украина санкции Брюссель Евросоюз Вашингтон
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