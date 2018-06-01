Пропавший в 80-е советский летчик хочет вернуться из Афганистана домой

В Афганистане найден живым пропавший без вести советский военный летчик. Об этом сообщил руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин.

mil.ru

По его словам, " нужна помощь не только финансовая, но и административная, помощь общественных организаций, дипломатическая работа".

Как пишет РИА Новости, Востротин не назвал имя и фамилию летчика, сославшись на конфиденциальность информации.

По его словам, этот вопрос обсуждался с представителями Афганистана в кулуарах ежегодной церемонии вручения наград и премий "Боевое братство - Battle brotherhood" - "Боевые сестры - Battle Sisterhood". Она прошла в Подмосковье накануне.

Напомним, в конце 70-х годов руководство СССР, опасаясь переноса военных действий на территорию среднеазиатских республик, приняло решение о направлении войск для оказания военной помощи правительству Афганистана.

Начальник Управления ФСБ, ветеран отряда "Каскад-4", полковник запаса, востоковед Николай Похиленко в эксклюзивном интервью для Pravda.Ru рассказывает о том, как с помощью ЦРУ и пакистанской военной разведки в Кабуле была создана первая исламистская реакционная организация "Мусульманская молодежь"...

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