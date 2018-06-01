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Аляска пытается продать газ Китаю

Мир

 

Аляска пытается продать газ Китаю. 387575.jpeg

На этой неделе действующий губернатор Аляски Билл Уокер возглавлял торговую делегацию в Китае. Должно быть, глава самого северного и крупнейшего штата Америки планировал вернуться из Поднебесной с хорошими новостями том, что проект по газопроводу протяженностью аж 800 миль одобрен и американские государственные запасы газа все-таки будут поступать в растущую газовую китайскую экономику. Однако по приезде на родину Уокер сообщил лишь о том, что китайская сторона по-прежнему заинтересована в сотрудничестве.

Представитель Sinopec Corp., крупнейшей китайской нефтяной и химической корпорации выразил следующее мнение по поводу сделки: "Мы провели работу в области оценки ресурсов нашей компании и пришли к выводу, что для строительства газопровода придется затратить гораздо больше средств и усилий, чем планировалось ранее".

Сторонников проекта по продаже американского газа из Аляски в Китай озаботили слова представителя Sinopec Corp. По сути своей, это высказывание является прямым доказательством того, что китайская сторона пока не готова приступить к строительству газопровода, и подойдет к этому вопросу с присущей ей деликатностью и осторожностью.

Трубопровод обойдется в 45 миллиардов долларов США. Он мог бы поставлять природный газ из залива, что на южном побережье Аляски, в Никиски, откуда уже природные богатства поступят на китайский рынок. Без этого газопровода природные богатства Аляски абсолютно бессмысленны.

Предварительная договоренность с Sinopec Corp. губернатором Аляски все-таки подписана. Стоит отметить, что на фоне общемирового падения добычи нефти и газа выход Аляски на этот рынок выглядит весьма многообещающе.

Глава Alaska Gasline Development Corp Кейт Мейер на недавнем заседании заявил о своей уверенности в том, что проект, несмотря на все сложности, все-таки будет реализован. Также он добавил: "У нас есть некоторое время для того, чтобы приготовиться к полномасштабному и взаимовыгодному сотрудничеству с китайской стороной. Поэтому я призываю каждую компанию Аляски, от мала до велика, приготовиться к слаженной и эффективной работе в дальнейшем".

Ситуация с газопроводом усложняется и тем, что многие компании по исследованию и защите окружающей среды высказывают свои опасения по поводу его строительства. В частности, они говорят о том, что бурение природного газа в Арктике приведет к увеличению загрязнения воздуха, сокращению обитателей дикой природы и даже к ухудшению климата в целом.

На данный момент прокладка газопровода на Аляске видится проектом амбициозным, но еще явно далеким от его реализации. Думается, что если на данный момент Sinopec Corp. не до конца уверены в том, стоит ли инвестировать в это дело столь огромные средства, то они не придут к этому решению и в дальнейшем.

Дипломаты старой закалки. Есть чему поучиться?
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Темы США газ Китай Аляска казопровод
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