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Источник Правда.Ру

Зачем боевой дрон США 12 часов проверял границы России

Мир

Беспилотник военно-воздушных сил Соединенных штатов Америки RQ-4B Global Hawk засекли на западных границах Российской федерации. Беспилотный летательный аппарат более 10 часов летал над Псковской, Ленинградской и Калининградской областях.

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Фото: википедия

Сообщается, что беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла, что в Италии и взял курс на Балтийское море, пролетев над Украиной, Польшей, Румынией и Болгарией. Отметим, что российскую границу аппарат не пересекал, а совершал полет вдоль нее, находясь на территории граничащих с Российской федерацией государств — Эстонии, Латвии и Литвы.

У границ Российской федерации был также замечен еще один самолет разведчик, принадлежащий Соединенным штатам — RC-135V. Данный аппарат совершил полет возле Калининградской области, находясь при этом в воздушном пространстве, принадлежащем Польше.

Согласно данным министерства обороны Российской федерации, только за прошедшую неделю американские летательные аппараты 14 раз вели разведку у границ России. Стоит отметить, что нарушений границ зафиксировано не было.

"Правда.Ру" писала о недавнем саммите в Брюсселе между представителями Североатлантического альянса и России. На проходящих переговорах российская сторона выразила свою озабоченность участившимися масштабными учениями НАТО, явно носящими антироссийский характер. Также Москва отметила, что наращивание военной мощи на границах с России противоречит существующим договоренностям между США и Россией.

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