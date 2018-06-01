Израиль: детей будут обучать на деньги убийц

Один из крупнейших производителей оружия в мире открывает в Иерусалиме центр с образовательными программами для детей до пяти лет. Об этом сообщает Middle East Monitor.

Корпорация "Локхид-Мартин" известна тем, что занимается разработкой истребителя F-35, знаменитого уничтожением палестинцев в Газе. Американская аэрокосмическая и оружейная фирма теперь сотрудничает с министерством образования Израиля, они открывают "единственный в своем роде" детский сад в Иерусалиме.

Компания, известная во всем мире развитием современного оружия, имеет несколько школ в израильских городах. Но новое образовательное заведение станет первым в Иерусалиме. Оно должно открыться в течение 2018/2019 учебного года и будет уникальным. Израильские источники утверждают, что "учреждение будет стремиться развивать передовые технологии", по-видимому, "с самого раннего возраста".

Дети уже в пять или шесть лет будут снабжены компьютерами и современными технологиями, чтобы, как можно предположить, стать лучшими умами в искусстве убийства.

Детский сад Lockheed будет стоить 250 000 долларов США, а американская компания будет оплачивать большую часть этой суммы.

Генеральный директор "Локхид-Мартин" в Израиле Джошуа Шани, восхищаясь новой школой, сказал: "Наши дошкольные учреждения — это израильское ноу-хау во всех отношениях, у нас уже побывали делегации из других стран, таких как Корея и Германия. Они думают о том, чтобы сделать похожие заведения".

Объясняя партнерство между производителем оружия и детским образованием, Шани признал, что оно выглядит "нелогично". Также он сказал: "Но в тот момент, когда коммерческая компания хочет внести свой вклад в общество, это становится целесообразным. Мы могли бы создать исследовательские институты по военной авиации по всему миру, но мы пошли ином направлении, потому что оно нас вдохновляет".

Израиль славится своей современной программой вооружения, снабжающей техникой мир, в том числе диктаторов, обвиняемым в геноциде и этнических чистках. Партнерство в деле образования детей с одним из крупнейших в мире производителей оружия должно поднять дополнительные моральные и этические вопросы по поводу связи страны с оружейной промышленностью.

Читайте также:

Грузия уничтожила цхинвальских евреев израильским оружием

Израиль теснит Россию на рынке вооружений