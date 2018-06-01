"Иван, сдавайс!": ЦРУ срочно набирает русскоговорящих сотрудников

Кадровые проблемы с русскоговорящими сотрудниками настигли ЦРУ. На официальном сайте ведомства появилось объявление о поиске американцев, владеющих русским языком.

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Сами требования не слишком высоки: необходимо быть гражданином США и иметь образование не ниже колледжа. Уровень, конечно, потрясает, но про специалистов по региону с университетским образованием и минимумом понимания процессов уже и говорить не приходится.

По сути, квалификация сотрудников дипломатических структур США и Великобритании за последние годы катастрофически упал.Впрочем, это чувствуется по всем направлениям.

Как ранее сообщал Политонлайн, разведслужбы Британии уже искали человека, свободно владеющего русским языком и имеющего опыт работы в соответствующих структурах.

По данным Daily Mirror, SAS открыла вакансии для специалистов, в чьи обязанности войдут анализ и перевод материалов под грифом "совершенно секретно". Успешно прошедшему собеседование соискателю предлагается годовой оклад в размере 44 тысяч фунтов стерлингов и звание сержанта.Собственно, армия Соединенного Королевства и не скрывает, что сейчас испытывает кадровый голод.

До этого служба контрразведки MI5 искала сотрудников, владеющих русским языком и разбирающихся в российской политике и истории страны. А в Германии в прошлом году так же искали русских и украинцев для массовки на учениях НАТО в Европе. Когда желающих не нашлось, место тренировок перенесли в Америку. Командование объясняет, что войскам нужно знать противника в лицо",- добавляет пресса.

Отметим, что практика выставлять врагом российскую армию уже давно укоренилась в рядах НАТО. Американская компания Kratos Defense & Security Solutions превратила советский танк Т-72 в беспилотную мишень. Это было сделано по заданию Вооруженных сил США, чтобы она могла использоваться в качестве мишени для тренировок.

Когда военные Великобритании отрабатывали сценарий вторжения России в Эстонию, "враги" на этих маневрах носили униформу, похожую на российскую, и пользовались оружием, которое состоит на вооружении у российской армии. Так что для чего ЦРУ срочно потребовались русскоязычные сотрудники, в целом очевидно.