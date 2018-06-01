Как перед войной: НАТО отрабатывает атаку через Калининград

Фото: flickr.com

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе вчера прошло заседание Российской федерации и Североатлантического союза. На повестке дня значилась проблема Донбасса и "укрепления стабильности и безопасности в Европе". Причины прошедших переговоров ясны. НАТО собирает свои войска у границ России, Москва же, в свою очередь, укрепляет военную силу на западных направлениях своего государства.

Отметим, что серьезного и сколько бы то ни было продуктивного разговора между РФ и НАТО до этого момента никак не получалось — в 2014 году после произошедшего на Украине сотрудничество двух сторон было прекращено по инициативе Брюсселя.

Камнем преткновения в отношениях России и Запада также является отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Напомним, что после инцидента Североатлантический альянс внезапно принял решение сократить штаб российских представителей на десять человек. Также нельзя сбрасывать со счетов то, что Запад по-прежнему обвиняет Россию в падении пассажирского Boeing на Донбассе летом 2014 года. И при всем при этом Североатлантический альянс продолжает планомерно наращивать свою военную мощь на границах России с Европой.

Но крайняя встреча, похоже, несмотря ни на что, имела определенный успех. Представители НАТО и РФ поделились друг с другом информацией о предстоящих учениях на территории России и ряда европейских государств. Так, речь идет о Trident Juncture 2018, крупнейших учениях НАТО за последние несколько десятков лет. Место их действия — Норвегия. Россия же в свою очередь объявила о масштабных учениях под названием "Восток-2018".

Россия выразила беспокойство большим количеством и масштабами учений НАТО. Только в этом году в странах, входящих в Североатлантический альянс, было проведено около 100 учений, что уже на 20 % больше, чем в году прошлом. Кроме того, 3 июня в Польше и странах Прибалтики стартуют очередные масштабные учения НАТО Saber Strike. Учения подобного рода проводятся регулярно, начиная с 2010 года. Но в этом году маневры обещают быть особенными — будет задействовано рекордное количество сил и средств. Также не может остаться незамеченной явная и неприкрытая антироссийская направленность учений. Главную и образующую роль в этих учениях, разумеется, будут играть военные силы Соединенных штатов Америки.

Армия США на своей официальной странице в twitter поделилась планами по подготовке к Saber Strike. На размещенной ими фотографии территория Калининградской области выкрашена в красный цвет. По-видимому, военнослужащие на учениях будут отрабатывать маневры, связанные с захватом Калининграда.

Очевидно, что главной целью этих учений является выход бронетанковых сил Америки в Сувалкский коридор. Он представляет собой сухопутный коридор длинною около 100 километров, по которому в данный момент проходит граница Польши с Литвой. Североатлантический альянс считает Сувалкский коридор самым проблемным и уязвимым участком своих внешних границ. Гипотетический захват Сувалкского коридора отсек бы от других представителей НАТО страны Прибалтики — Эстонию, Латвию, Литву.

Немаловажно, что постоянное и все увеличивающееся присутствие НАТО на границах с Россией противоречат давним договоренностям Альянса с Москвой. Судя по всему, США существующие договоренности нисколько не смущают — помимо американской военной силы, сосредоточенной в ФРГ, на учениях будут присутствовать еще две бронетанковые американских бригады.

На фоне всего этого нельзя не отметить следующее событие — беспилотник военно-воздушных сил Соединенных штатов Америки RQ-4B Global Hawk засекли на западных границах Российской федерации. Беспилотный летательный аппарат более 10 часов летал над Псковской, Ленинградской и Калининградской областях. Российскую границу аппарат не пересекал, а совершал полет вдоль нее, находясь на территории граничащих с Российской федерацией государств — Эстонии, Латвии и Литвы.

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