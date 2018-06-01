Секретные переговоры Израиля и Ирана. Что стало известно

По данным информированных источников, секретные переговоры между израильтянами и иранцами в Аммане были проведены при посредничестве Иордании.

Результатом этой встречи стало обязательство Ирана не участвовать в боях на юго-западе Сирии. На прошлой неделе Иордания постоянно передавала сообщения от иранцев израильтянам и наоборот.

Информированные источники также сообщили Elaph, что дискуссия между сторонами касалась ситуации в Сирии и ожидаемого сражения на юго-востоке в провинциях Дараа и Кунейтра.

Согласно последним данным, Иран, "Хезболла" и их ополченцы не должны участвовать в предстоящих боях с сирийской оппозицией и вооруженными группировками. Израиль ясно дал понять Ирану, что не будет вмешиваться в эти бои вблизи границы линии прекращения огня на Голанах и иордано-израильской границы до тех пор, пока Иран и его боевики и "Хезболла" не войдут в нее.

Источник, знакомый с переговорами, сказал, что обе стороны обсудили этот вопрос при посредничестве Иордании и что израильская сторона была удивлена скоростью, с которой были достигнуты соглашения, и обязательствами, взятыми обеими сторонами.

Посол Ирана в Аммане Муджтаба Фердоси Баур принял ряд иранских силовиков, уполномоченных вести переговоры с израильтянами в Аммане. Израиль предостерег Иран от серьезной и всеобъемлющей конфронтации в регионе в том случае, если Иран введет свои силы и элементы "Хезболлы" в Южную Сирию

Возможно, это кажется странным и нереалистичным, но Иран, похоже, начал осознавать масштабы потерь, понесенных в Сирии в результате последовательных ударов Израиля по своим объектам в Сирии.

Таким образом для того, чтобы избежать больших потерь, Тегеран согласился не участвовать с армией режима в юго-восточных боях в Сирии, при условии, что Израиль не вмешается в эти бои в ближайшие дни.

Посол Ирана в Аммане в своем заявлении для прессы подчеркнул, что иранские силы и лояльные им ополченцы не будут участвовать в боях в провинциях Дараа и Кенитра. Он добавил, что Иран достиг договоренностей с Иорданией и другими силами, так как эскалация военных действий в регионе может привести к полномасштабной войне.

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Watching Carefully: Unannounced negotiations between Iran and Israel