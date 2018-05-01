По сообщениям военного еженедельника Marine Corps Times, командование морской пехоты США будет закупать старые российские вертолеты Ми-24 или Ми-17 для учений по "атаке России и обороне от нее".
В частности, в материалах еженедельника сообщается, что "командование по подготовке учений тактической группы авиации и наземных сил американской морской пехоты направило запрос с просьбой предоставить военным США два российских вертолета - боевой Ми-24, либо Ми-17 для учений на полигоне в аризонском городе Юма".
Кроме того, журналисты цитируют запрос военных, в котором сообщается - "российские вертолеты будут задействованы как сила агрессора, противостоящая силам, осуществляющим наступательные и оборонительные операции". В идеале, военные США хотели бы получить еще и "самолет, способный осуществлять воздушную атаку дружественных сил, а также вести сбор разведывательных данных о дружественных силах".
Добавим, что это не первая и, увы, не последняя история с "русской техникой для тренировки боев против России". Так в 2017 году Пентагон вполне официально нанимал русскоязычную "массовку" для обучения армии США захвату и контролю "русских деревень".
Кроме того, по данным ряда СМИ и экспертов, Украина уже продавала военному ведомству Америки старые российские самолеты - на них ВВС США отрабатывали возможные воздушные бои. Впрочем, на всех самолетов (пусть даже времен СССР) не хватало - поэтому ВВС Америки приняли решение перекрасить несколько своих самолетов в цвета "агрессора", чтобы летчики привыкали "бить по вражеской расцветке".
Отметим, что в 2017 году произошел грандиозный скандал - пресса узнала, что Пентагон официально объявил тендер на биоматериалы россиян со всей страны. Изначально сообщалось, что "русское РНК" будет исследоваться исключительно в мирных целях - однако ряд мировых экспертов предположил, что такие биоматериалы могут быть нужны для создания "целенаправленного биологического оружия".
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