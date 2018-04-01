Порошенко назвал условие ввода миротворцев на Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко назвал условие ввода миротворцев на Донбасс. Это соблюдение перемирия, пишет "Интерфакс".

Заявление Порошенко прозвучало в Волновахе, куда Порошенко заглянул в ходе визита в Мариуполь. Глава государства сказал, что перемирие позволит Киеву провести специальную миротворческую миссию в соответствии с решением Совбеза ООН . Только в этом случае миротворцы придут на "оккупированные территории".

В Мариуполе Порошенко фотографировался с детьми, брал их на руки. Он также посетил памятник митрополиту Игнатию и собор Архистратига Михаила.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости проведения футбольных матчей в Мариуполе в Донбассе. Этим, сказал президент, можно будет показать миру, что Украина может обеспечить безопасность своих граждан.

"Еще одно событие, которое сегодня будет, — это футбольный матч. На самом деле это очень важно. Если в Мариуполе не проводить футбольные матчи, кто поверит, что мы за мир и обеспечиваем безопасность?" — цитируют Порошенко украинские каналы.

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