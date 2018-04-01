Немцы предлагают ЕС помириться с Россией

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что Евросоюз нуждается в России. Это касается проблематики прекращения вооруженных конфликтов и разоружения, сообщает Bild.

"Мы открыты для диалога и рассчитываем, что доверие будет постепенно восстановлено, если и Россия со своей стороны к этому готова", - сказал Маас.

Однако, высылку российских дипломатов из стран ЕС немецкий министр показателем единства Европы в поддержке Лондона

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что российские дипломаты, объявленные в США персонами нон-грата, вернулись на родину. Их доставили на родину два самолета.

Последний лайнер приземлился сегодня в аэропорту Внуково в районе часа дня. Всего 1 апреля из США улетел 171 человек.

В американском посольстве меж тем заявили, что "работа ради улучшения американо-российских отношений продолжается".

Читайте также:

Под "Прощание славянки": российские дипломаты уехали из Лондона

Высылка дипломатов, разрыв дипотношений. Что дальше?

Смертельные ответы США и России: приведет ли ледяная война к ядерной