Немцы предлагают ЕС помириться с Россией

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что Евросоюз нуждается в России. Это касается проблематики прекращения вооруженных конфликтов и разоружения, сообщает Bild.
"Мы открыты для диалога и рассчитываем, что доверие будет постепенно восстановлено, если и Россия со своей стороны к этому готова", - сказал Маас.
Однако, высылку российских дипломатов из стран ЕС немецкий министр показателем единства Европы в поддержке Лондона
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что российские дипломаты, объявленные в США персонами нон-грата, вернулись на родину. Их доставили на родину два самолета.
Последний лайнер приземлился сегодня в аэропорту Внуково в районе часа дня. Всего 1 апреля из США улетел 171 человек.
В американском посольстве меж тем заявили, что "работа ради улучшения американо-российских отношений продолжается".
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