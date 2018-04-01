Порошенко ратует за проведение футбольных матчей в Мариуполе

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости проведения футбольных матчей в Мариуполе в Донбассе. Этим, сказал президент, можно будет показать миру, что Украина может обеспечить безопасность своих граждан.

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"Еще одно событие, которое сегодня будет, — это футбольный матч. На самом деле это очень важно. Если в Мариуполе не проводить футбольные матчи, кто поверит, что мы за мир и обеспечиваем безопасность?" - цитируют Порошенко украинские каналы.

В августе 2017 года киевское "Динамо" по соображениям безопасности отказалось ехать в Мариуполь на футбольный поединок с мариупольским футбольным клубом. Сейчас же Порошенко намерен посетить футбольный матч между "Динамо" и командой "Мариуполь".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что жители Мариуполя ждут прихода ДНР. Таковых в городе большинство, с сожалением отмечают те, кто все еще верит в киевскую власть. К примеру, работник мариупольского меткомбината "Азовсталь" Игорь признался изданию "Апостроф", что на предприятии прихода ДНР ждут 80% коллектива. Он отметил, что подобные настроения его шокируют.

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