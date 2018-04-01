Лондон еще ответит за провокацию с "делом Скрипаля"

Посол России в Британии Александр Яковенко заявил, что Лондону придется отвечать за провокацию с "делом Скрипаля".

Фото: REX

"Я уверен, что Россия британцев не выпустит из правового поля, британцам придется отвечать", — сказал Яковенко в эфире НТВ.

Как считает дипломат, Москва "выбирает методику, по какому пути мы пойдем", но правовое давление на британцев будет усиливаться. Информацию об этом "засекретить не удастся".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей заявил, что доказательства, которые якобы подтверждают причастность России к покушению на британского агента Сергея Скрипаля, нелогичны. По словам дипломата, "дело Скрипаля" может привести к "новой холодной войне", которая выгодна британским спецслужбам и военно-оборонному комплексу.

Мюррей сообщил, что в этой индустрии задействованы более 100 тыс. человек в Великобритании, что для страны с населением 60 млн является "очень мощной группой заинтересованных лиц". И всем им нужна работа.

Читайте также:

Расследование дела Скрипаля снова займет 35 лет?

Германия голосует против России. Почему?

Британия изъявила желание расследовать "дело Скрипаля" совместно с РФ