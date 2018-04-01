Британский дипломат рассказал о несостоятельности "дела Скрипаля"

Бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей заявил, что доказательства, которые якобы подтверждают причастность России к покушению на британского агента Сергея Скрипаля, нелогичны. По словам дипломата, "дело Скрипаля" может привести к "новой холодной войне", которая выгодна британским спецслужбам и военно-оборонному комплексу, пишет ТАСС.

Мюррей сообщил, что в этой индустрии задействованы более 100 тыс. человек в Великобритании, что для страны с населением 60 млн является "очень мощной группой заинтересованных лиц". И всем им нужна работа.

Мюррей сомневается в уликах, которые Лондон даже не предъявил, обвинив Москву в день покушения на Скрипаля.

"Все выглядело так, будто происшедшее было использовано в качестве затравки, чтобы ввести в действие заранее подготовленные антироссийские меры и повысить (градус) риторики холодной войны", — сказал дипломат.

Но больше всего его удивил тот факт, что никто не умер от контакта с веществом, использованном при отравлении, хотя Лондон утверждал, что оно по своему воздействию в десять раз сильнее обычного нервно-паралитического газа.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Россия направила в адрес Франции и Британии ноты, в которых содержатся вопросы относительно сфабрикованного дела Скрипаля. В частности, Россия требует объяснить, на каком основании ей отказали в праве консульского доступа к двум российским гражданам, которых отравили на территории Великобритании.

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