Россия - Родина слонов? Трехкопеечный фильм или многобюджетный блокбастер

Почему при громадном разнообразии высококлассного мирового и отечественного кино три главные награды на 40-м Московском Международном кинофестивале получили посредственные картины российского производства? Какие фильмы должны были победить, но не победили?



Россия - Родина слонов? Трехкопеечный фильм или многобюджетный блокбастер

Почему фильм, снятый за три копейки на банальный сюжет может потрясти сильнее, чем бюджетный блокбастер со спецэффектами? Как кинематографисты разных стран оценивают проблему миграции и её причины? Что такое порнографический нарратив? Почему организаторы Фестиваля жалуются на отсутствие кинозрителей, но при этом задирают цены до 550 рублей за билет?

Кинокритик Дарья Митина рассказывает об итогах закончившегося Московского Международного Кинофестиваля.