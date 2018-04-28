Почему при громадном разнообразии высококлассного мирового и отечественного кино три главные награды на 40-м Московском Международном кинофестивале получили посредственные картины российского производства? Какие фильмы должны были победить, но не победили?
Почему фильм, снятый за три копейки на банальный сюжет может потрясти сильнее, чем бюджетный блокбастер со спецэффектами? Как кинематографисты разных стран оценивают проблему миграции и её причины? Что такое порнографический нарратив? Почему организаторы Фестиваля жалуются на отсутствие кинозрителей, но при этом задирают цены до 550 рублей за билет?
Кинокритик Дарья Митина рассказывает об итогах закончившегося Московского Международного Кинофестиваля.
На фоне санкционной войны США против России появляется все больше признаков того, что партнеры Кремля по ЕАЭС и ОДКБ постепенно дистанцируются от Москвы. Первый тревожный для России сигнал прозвучал 15 марта с.г. в Астане, где впервые за четверть века лидера России не пригласили на саммит глав пяти стран Центральной Азии. На этой неделе эта история получила продолжение...
Неужели российские власти перестали замечать, что происходит в странах ЕАЭС? Хамское потребительское отношение "союзников" к России говорит о многом.
Казахстан открыл свои каспийские порты Актау и Курык для США.
Ким Чен Ын посетил южнокорейского коллегу, обещая отказ от своей ядерной программы. Что перевернуло позицию Кима? Некоторые аналитики считают, что ушли на пенсию его советники старой закалки. Другие — что подземная катастрофа нанесла большой ущерб северокорейской ядерной программе. Третьи — что Китай предал своего союзника. Неужели Ким пойдет на уступки Западу, зная о печальной участи Каддафи?