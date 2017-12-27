Путин: У России будет армия нового поколения

Вчера на расширенной коллегии российского военного ведомства министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в ближайшее время приоритетами для ВС РФ станут развитие военной инфраструктуры в Арктике и у западных российских границ. А начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сказал, что главной задачей в 2018 году является Сирия.



Путин: У России будет армия нового поколения

Какие приоритеты обозначены для развития вооруженных сил России в 2018 году и насколько хватит сформированного бюджета на решение поставленных задач Правде.Ру прокомментировали: Виктор Мураховский, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" и Владимир Анохин, вице-президент Российской академии геополитических проблем.