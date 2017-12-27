Вчера на расширенной коллегии российского военного ведомства министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в ближайшее время приоритетами для ВС РФ станут развитие военной инфраструктуры в Арктике и у западных российских границ. А начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сказал, что главной задачей в 2018 году является Сирия.
Какие приоритеты обозначены для развития вооруженных сил России в 2018 году и насколько хватит сформированного бюджета на решение поставленных задач Правде.Ру прокомментировали: Виктор Мураховский, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" и Владимир Анохин, вице-президент Российской академии геополитических проблем.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Истребитель МиГ-29 ВВС Сирии выполнил маневр на предельно малой высоте. Видео этого момента появилось на днях в сети.
Евросоюз отреагировал на решение российского ЦИК относительно участия Алексея Навального в президентских выборах. Судя по реакции, в Брюсселе уже все решили.
Власти Украина намеренно выталкивают регион из состава страны вместо продуманной реинтеграции, заявил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.
Русская эскадра - не просто набор слов. Это историческое название последнего соединения кораблей и судов Императорского флота России. Именно она эвакуировала из Крыма армию генерала Врангеля и гражданское население. Беженцев приняла Франция, предоставив эскадре стоянку в Тунисе, в городе Бизерта. Судьбы большинства беженцев поистине трагичны…