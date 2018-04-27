"Страны Персидского залива дают Катару шанс на реабилитацию", "Эр-Рияд призывает Катар направить свои войска в Сирию" - под такими заголовками западные СМИ размещают на своих страницах комментарии, посвященные проблеме выхода Катара из дипломатической изоляции.
Эр-Рияд бросает Катару спасительный круг: глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что Катар "должен направить свои войска в Сирию", чтобы сохранить американскую поддержку Дохи. При этом саудовский министр пригрозил, что в случае отказа Катара направить свои войска в Сирию Вашингтон может отказаться от защиты Катара и вывести свою военную базу из страны, без которой "режим в Катаре падет в течение недели"
Как отреагировали в России на эту ситуацию вы сможете узнать в комментарии международного обозревателя Айдына Мехтиева
На фоне санкционной войны США против России появляется все больше признаков того, что партнеры Кремля по ЕАЭС и ОДКБ постепенно дистанцируются от Москвы. Первый тревожный для России сигнал прозвучал 15 марта с.г. в Астане, где впервые за четверть века лидера России не пригласили на саммит глав пяти стран Центральной Азии. На этой неделе эта история получила продолжение...
Неужели российские власти перестали замечать, что происходит в странах ЕАЭС? Хамское потребительское отношение "союзников" к России говорит о многом.
Казахстан открыл свои каспийские порты Актау и Курык для США.
Неужели российские власти перестали замечать, что происходит в странах ЕАЭС? Хамское потребительское отношение "союзников" к России говорит о многом.