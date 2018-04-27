Ультиматум Саудовской Аравии: Катар должен ввести войска в Сирию. Москва против

"Страны Персидского залива дают Катару шанс на реабилитацию", "Эр-Рияд призывает Катар направить свои войска в Сирию" - под такими заголовками западные СМИ размещают на своих страницах комментарии, посвященные проблеме выхода Катара из дипломатической изоляции.



Ультиматум Саудовской Аравии: Катар должен ввести войска в Сирию. Москва против

Эр-Рияд бросает Катару спасительный круг: глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что Катар "должен направить свои войска в Сирию", чтобы сохранить американскую поддержку Дохи. При этом саудовский министр пригрозил, что в случае отказа Катара направить свои войска в Сирию Вашингтон может отказаться от защиты Катара и вывести свою военную базу из страны, без которой "режим в Катаре падет в течение недели"

Как отреагировали в России на эту ситуацию вы сможете узнать в комментарии международного обозревателя Айдына Мехтиева