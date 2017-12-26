Москва и Вашингтон по-разному видят будущее Сирии. Россия хотела бы, чтобы Сирия пошла по мирному демократическому пути во главе с легитимным президентом Башаром Асадом. Вашингтон, напротив, продолжает искать пути для свержения правящего в Дамаске режима.
Этим и объясняется прохладное отношение Вашингтона к идее России организовать 29-30 января 2018 в Сочи Конгресс Национального диалога Сирии с участием представителей официального Дамаска и умеренной вооруженной оппозиции.
В понедельник, 25 декабря, президент Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ вопросы сирийского урегулирования и подготовку к конгрессу Национального диалога Сирии. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Аналитики задаются вопросом о том, смогут ли Кремль и правительство Асада убедить умеренную оппозицию сесть за круглый стол к властью, чтобы обсудить будущее страны. Такой диалог давно назрел, уверены эксперты. Страна, истощенная за годы гражданской войны, нуждается в возрождении. А без компромисса всех политических сил этого достичь не удастся.
Глава делегации сирийской оппозиции на восьмом раунде переговоров в Астане Ахмад Тома заявил, что среди лидеров оппозиции пройдут консультации по участию в конгрессе нацдиалога. «Мы хотели бы провести консультации с нашими военными и политическими лидерами, чтобы принять окончательное решение относительно нашей позиции», - уточнил он.Как заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, страны региона, в том числе Египет и Ирак, а также Китай выразили заинтересованность в присутствии в качестве наблюдателей на конгрессе национального диалога Сирии. Что же касается Вашингтона, то он пока ждет особого приглашения. И Россия готова пригласить США как наблюдателя на конгресс
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