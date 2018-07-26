Лавров и Герасимов привезли мир в Сирию?

Обозреватель "Правды.Ру" Саид Гафуров рассуждает об итогах визита Сергея Лаврова и Валерия Герасимова в Тель-Авив, Берлин и Париж, надеясь на то, что он приведет к миру в Сирии, и говорит о том, что США неизбежно будут уходить с Ближнего Востока и концентрировать свои усилия на Дальнем Востоке, а Европе надо выйти из сирийского кризиса с минимальными потерями.
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