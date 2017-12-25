По данным опроса "Левада-центр" 58% россиян жалеют о распаде СССР. Леонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем считает, что активность людей значительно выросла.
" Если в 90-е годы либеральные СМИ считали, что сожалеют о развале СССР только ветераны и пенсионеры, то сегодня и молодежь начинает понимать тупиковость сложившейся ситуации. Сейчас в России развивается мощное движение за восстановление Советского Союза, а лидер этого движения намеревается даже идти в президенты России, кандидатом", - сообщил Леонид Ивашов.
Фото: hqwallpapers.ru
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