Леонид ИВАШОВ: В России развивается мощное движение за восстановление СССР

По данным опроса "Левада-центр" 58% россиян жалеют о распаде СССР. Леонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем считает, что активность людей значительно выросла.



Леонид ИВАШОВ: В России развивается мощное движение за восстановление СССР

" Если в 90-е годы либеральные СМИ считали, что сожалеют о развале СССР только ветераны и пенсионеры, то сегодня и молодежь начинает понимать тупиковость сложившейся ситуации. Сейчас в России развивается мощное движение за восстановление Советского Союза, а лидер этого движения намеревается даже идти в президенты России, кандидатом", - сообщил Леонид Ивашов.

Фото: hqwallpapers.ru