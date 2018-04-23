Мурат Дударев: Закрытые комбинированные паевые инвестиционные фонды и их преимущества в бизнесе

На IV Ялтинском международном экономическом форуме был поднят вопрос о возможностях и преимуществах Закрытых комбинированных паевых инвестиционный фондов (ПИФ).
Как считает Мурат Дударев, заместитель председателя краевого отделения общественной организации «Опора России», ведение бизнеса с помощью этого уникального финансового инструмента имеет ряд преимуществ. В комбинированный паевой инвестиционный фонд можно перенести практически любой бизнес.
Пока Россия ведет на дипломатическом фронте войну с США и Великобританией, ближайшие союзники Москвы по СНГ начали постепенно сближаться с Вашингтоном.
Пока Россия ведет на дипломатическом фронте войну с США и Великобританией, ближайшие союзники Москвы по СНГ начали постепенно сближаться с Вашингтоном.
Пока Россия ведет на дипломатическом фронте войну с США и Великобританией, ближайшие союзники Москвы по СНГ начали постепенно сближаться с Вашингтоном.
Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?