Мурат Дударев: Закрытые комбинированные паевые инвестиционные фонды и их преимущества в бизнесе

На IV Ялтинском международном экономическом форуме был поднят вопрос о возможностях и преимуществах Закрытых комбинированных паевых инвестиционный фондов (ПИФ).



Мурат Дударев: Закрытые комбинированные паевые инвестиционные фонды и их преимущества в бизнесе

Как считает Мурат Дударев, заместитель председателя краевого отделения общественной организации «Опора России», ведение бизнеса с помощью этого уникального финансового инструмента имеет ряд преимуществ. В комбинированный паевой инвестиционный фонд можно перенести практически любой бизнес.