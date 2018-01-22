Военная операция в Сирии: позиция России - не противодействовать турецкой авиации. «Это обмен. Обмен на то, что Турция не будет против нашей операции в Идлибе, которая завершается на южном Идлибе; на то, что не сорвется Сочинское мероприятие, конгресс, и на то, что не распадется троица - Россия-Турция-Иран», - считает политолог и востоковед Семен Багдасаров
«Эрдоган мечтает выйти из Лозанского соглашения и вернуться к границам, которые были определены для Турции в 1921 году. Согласно этому соглашению, север Сирии и в первую очередь город Алеппо, и те территории, которые они сейчас оккупируют, должны войти в состав Турецкого государства", - продолжает политолог.
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