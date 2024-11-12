Российские школьники на каршеринге устроили гонки с полицией

0:44 Your browser does not support the audio element. События недели

В Подмосковье группа школьников, на арендованном автомобиле устроили погоню с полицией. Об этом сообщил Telegram-канал "Осторожно, Москва". По данным издания, Инцидент произошел в районе Дрожжино на Новом шоссе, где школьники, игнорируя требования полиции остановиться, пытались скрыться на каршеринговой машине.

Видео инцидента, опубликованное Telegram-каналом Baza, показывает, как подростки старались уйти от преследования. Их путь заблокировали случайные автомобилисты возле жилого комплекса Бутово Парк 2, не позволив выехать из двора на проезжую часть. В результате полицейские задержали несовершеннолетних нарушителей.

Уточнения

Карше́ринг (англ. carsharing от car «легковой автомобиль» и sharing «совместное использование, передача другому» от англ. (to) share «поделиться»; carsharing — американский вариант названия явления, в других англоязычных странах используются названия car clubs, self-drive, lift scheme) — краткосрочная аренда, прокат автомашины.



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