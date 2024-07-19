Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В NASA объяснили происхождение пещер под поверхностью Луны
Инсайдер Хендерсон: выход PS5 Pro перенесли на 2025 год
Топ популярных озёрных направлений для отдыха в России
5 популярных курортов с запретом на спиртное
NASA запустила ракету-зонд MaGIXS-2 для изучения нагрева активных областей Солнца
Удивите всех этим простым и вкусным рецептом молочного коктейля
Лиза Арзамасова осталась дома из-за беременности: поделилась фотографией
Что на самом деле представляет собой пилатес
Адвокат рассказал, что делать, если автомобиль затопило во время непогоды
Resident Evil 7 на iOS: оценки критиков высоки, но финансовые результаты подвели

Почему игра Resident Evil 7 на iOS не оправдала ожиданий?

1:50
События недели

В 2017 году Capcom вернулась к корням жанра survival horror с выпуском Resident Evil 7, предложив захватывающий опыт в мистическом мире. Игра была высоко оценена критиками за свой потрясающий сюжет и атмосферу, однако ее выход на платформе Apple iOS не принес ожидаемых финансовых результатов. По последним данным, доходы от продаж игры не превысили 30 000 долларов, хотя ее скачали более 83 000 раз.

Почему игра Resident Evil 7 на iOS не оправдала ожиданий?
Фото: flickr.com by instacodez, PDM

Общие доходы Capcom от продаж Resident Evil 7 на iOS составили около 28 140 долларов, не включая комиссию Apple в размере 30%. Игра доступна только на устройствах iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, использующих мощные процессоры A17 Pro, способные запускать AAA-игры с высокими графическими требованиями. Однако, несмотря на технические возможности Resident Evil 7 смогла привлечь менее 2000 платящих пользователей.

Существует несколько возможных причин таких низких финансовых результатов. Во-первых, игра уже была доступна на других платформах и устройствах, что уменьшило потребность в ее покупке на iOS. Во-вторых, большой размер игры (около 25 ГБ) мог отпугнуть владельцев устройств, имеющих ограниченное количество памяти устройства. Также стоит отметить, что необходимость владения iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max также сузила круг потенциальных покупателей.

Для будущих успехов в этом сегменте Apple должна продолжать расширять поддержку игр на всех устройствах и снижать технические требования для пользователей.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Важное изменение для автовладельцев: стандарты тары для топлива ужесточены

В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.

Почему запрещено заливать топливо в пластиковую тару на АЗС
Малосольные огурцы быстрым способом: готовим их вообще без рассола
Малосольные огурцы "сухим" способом: оказывается, их можно приготовить без рассола
Не оставляйте свою кошку в одиночестве: узнайте, какие породы требуют постоянного внимания
Чем нужно обработать баклажаны в начале июля: без этой процедуры урожай будет плохим
После безумных "мясных атак" ВСУ теряют до 70% живой силы в подразделениях Дмитрий Плотников Украина закрывает нефтепровод "Дружба" в ответ на политику Венгрии и Словакии Любовь Степушова Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев
Как достичь рассыпчатости плова: семь проверенных временем подсказок
Эти породы известны своей любовью и преданностью: самые добрые собаки
Клубника в следующем сезоне будет крупной и сочной: вот что нужно сделать уже этим летом
Клубника в следующем сезоне будет крупной и сочной: вот что нужно сделать уже этим летом
Последние материалы
Физические нагрузки помогают снизить артериальное давление в пожилом возрасте
По каким причинам запах пота может быть сильным и отталкивающим?
Аналитик призывает российские институты к укреплению рубля по примеру Великобритании
После безумных "мясных атак" ВСУ теряют до 70% живой силы в подразделениях
Виктор Салтыков пристыдил тех, кто критикует его за внешний вид
Почему игра Resident Evil 7 на iOS не оправдала ожиданий?
Аренда квартир-студий в Москве подешевела на 6,1%, подсчитала "Яндекс Аренда"
Сценарий второго сезона "Фоллаута" уже написали
Как понять, чего не хватает баклажанам
Эти продукты заменят соль и улучшат ваше здоровье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников