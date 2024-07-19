Resident Evil 7 на iOS: оценки критиков высоки, но финансовые результаты подвели

Почему игра Resident Evil 7 на iOS не оправдала ожиданий?

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В 2017 году Capcom вернулась к корням жанра survival horror с выпуском Resident Evil 7, предложив захватывающий опыт в мистическом мире. Игра была высоко оценена критиками за свой потрясающий сюжет и атмосферу, однако ее выход на платформе Apple iOS не принес ожидаемых финансовых результатов. По последним данным, доходы от продаж игры не превысили 30 000 долларов, хотя ее скачали более 83 000 раз.

Фото: flickr.com by instacodez, PDM

Общие доходы Capcom от продаж Resident Evil 7 на iOS составили около 28 140 долларов, не включая комиссию Apple в размере 30%. Игра доступна только на устройствах iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, использующих мощные процессоры A17 Pro, способные запускать AAA-игры с высокими графическими требованиями. Однако, несмотря на технические возможности Resident Evil 7 смогла привлечь менее 2000 платящих пользователей.

Существует несколько возможных причин таких низких финансовых результатов. Во-первых, игра уже была доступна на других платформах и устройствах, что уменьшило потребность в ее покупке на iOS. Во-вторых, большой размер игры (около 25 ГБ) мог отпугнуть владельцев устройств, имеющих ограниченное количество памяти устройства. Также стоит отметить, что необходимость владения iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max также сузила круг потенциальных покупателей.

Для будущих успехов в этом сегменте Apple должна продолжать расширять поддержку игр на всех устройствах и снижать технические требования для пользователей.