Чего ждет Трамп от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Глава Белого Дома впервые публично подтвердил, что на прошлой неделе бывший глава ЦРУ и кандидат на пост Госсекретаря США Майк Помпео тайно посетил КНДР, где провел встречу с лидером этой страны. Обсуждалась одна тема - будущий саммит лидеров США и КНДР. Готов ли Ким Чен Ын обсуждать на встрече с американским президентом свертывание северокорейской ядерной программы.



Чего ждет Трамп от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Южнокорейские источники сообщили, что Ким Чен Ын предложит Трампу установить между странами дипломатические отношения, которых до сих пор нет. Примечательно, что до сих пор ни один действующий президент США не встречался лично с лидером Северной Кореи.

Комментарий международного обозревателя Айдына Мехтиева