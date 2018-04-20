На IV Ялтинском международном экономическом форуме общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» выступила с инициативой легализовать теневой бизнес в Крыму. Эта проблема обсуждалась с главой республики Крым Сергеем Аксеновым и главой Севастополя Дмитрием Овсянниковым.
Как это осуществить главному редактору Pravda.ru Инне Новиковой ответил президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. "Надо плотно работать в этом направлении с крымским бизнесом", - отметил Калинин.
Благодаря "оперативному сигналу ФСБ" президентом РФ Владимиром Путиным была остановлена приватизация корпорации "Роснано". К которой уже всё было почти готово.
Это свершится совсем скоро, буквально на днях. "Аллея правителей" пополнится бюстом первого президента России Бориса Ельцина. Избежать этого уже невозможно...
На Украине решили, что пришло время обратиться к вселенскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви.
На днях стало известно о том, что Центробанк Турции вывел из Федеральной резервной системы США золотой резерв страны.