Александр Калинин: В Крыму обсудят легализацию теневого бизнеса

На IV Ялтинском международном экономическом форуме общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» выступила с инициативой легализовать теневой бизнес в Крыму. Эта проблема обсуждалась с главой республики Крым Сергеем Аксеновым и главой Севастополя Дмитрием Овсянниковым.



Александр Калинин: В Крыму обсудят легализацию теневого бизнеса

Как это осуществить главному редактору Pravda.ru Инне Новиковой ответил президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. "Надо плотно работать в этом направлении с крымским бизнесом", - отметил Калинин.