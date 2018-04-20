Анатолий Аксаков: Рост предоставления финансовых услуг в Крыму довольно высокий

IV Ялтинский международный экономический форум. Какие трудности испытывали крымчане в получении кредита и как представлен малый бизнес на полуострове - ответил корреспонденту Pravda.ru Анатолий Аксаков, председатель финансового комитета ГД ФС РФ, председатель совета ассоциации банков России.
Благодаря "оперативному сигналу ФСБ" президентом РФ Владимиром Путиным была остановлена приватизация корпорации "Роснано". К которой уже всё было почти готово.
Это свершится совсем скоро, буквально на днях. "Аллея правителей" пополнится бюстом первого президента России Бориса Ельцина. Избежать этого уже невозможно...
На Украине решили, что пришло время обратиться к вселенскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви.
Германия будет защищать свой бизнес от "карательных" американских импортных тарифов и антироссийских санкций. Насколько США готовы уступать?