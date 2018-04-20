Конец "эпохи Кастро": к власти пришел "кубинский Горбачев"

Остров Свободы находится на пороге больших перемен. Парламент Кубы принял историческое решение: депутаты отправили в отставку 86-летнего Рауля Кастро, который правил страной с 2006 года. Новым Председателем Госсовета и новым лидером Кубы избран 57-летней Мигель Диас-Канель. За минувшие полвека это первый лидер Острова Свободы, который не принимал участия в Кубинской Революции.



Конец "эпохи Кастро": к власти пришел "кубинский Горбачев"

С 6 января 1959 года, когда после многолетнего восстания в столицу Кубы торжественно прибыл Фидель Кастро, Остров Свободы всегда был верен идеалам марксизма-ленинизма. Но вот теперь в Гаване произошла смена власти. Многие аналитики на Западе проводят параллель между приходом к власти на Кубе 57-летнего Мигеля Диас-Канеля и триумфальным избранием в марте 1985 года на пост Генерального секретаря ЦК КПСС 54-летнего Михаила Горбачева.

Примечательно, что Горбачев был первым кремлевским лидером, родившимся после Октябрьского переворота 1917 года. А молодой кубинский лидер родился 20 апреля 1960 года, то есть ровно через год после установления на Кубе власти коммунистов во главе с Фиделем Кастро.

Подробно о новом лидере Кубы смотрите в комментарии международного обозревателя Айдына Мехтиева