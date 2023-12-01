Телеканал "Дождь" снова признали иноагентом

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Минюст России включил телеканал "Дождь" в реестр иностранных агентов. Информация об этом появилась сегодня на сайте minjust. gov.ru

Фото: https://cdn-st1.rtr-vesti.ru/vh/pictures/xw/210/039/0.jpg

Поначалу новость многих удивила, поскольку данный телеканал уже был внесён в соответствующий реестр в августе 2021 года. Тогда случай стал прецедентным, поскольку "Дождь" оказался первым отечественным медиа с российским юридическим лицом, не имеющим иностранных юридических лиц, оказавшимся в списке зарубежных СМИ. В Российском Совете по правам человека нарушений при включении "Дождя" в список иностранных агентов не увидели.

Выяснилось, что речь идёт о новом юридическом лице под названием "Телеканал Дождь"*. Данное СМИ признано площадкой для иностранных агентов и представителей организаций, включенных в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых считается нежелательной на территории Российской Федерации.

*СМИ, выполняющее функции иноагента.