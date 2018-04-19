Крым наш: как решались самые болезненные вопросы

IV Ялтинский международный экономический форум.



Крым наш: как решались самые болезненные вопросы

Какие самые болезненные проблемы и вопросы возникли у жителей Крыма после присоединения к России и как возникла идея бесплатной юридической помощи - на эти и другие вопросы главному редактору Pravda.ru Инне Новиковой отвечает Сергей Ахмадеев, Председатель правления МОО "Правозащита"