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Крым наш: как решались самые болезненные вопросы

События недели

IV Ялтинский международный экономический  форум.


Крым наш: как решались самые болезненные вопросы

Какие самые болезненные проблемы и вопросы возникли у жителей Крыма после присоединения к России и как возникла идея бесплатной юридической помощи - на эти и другие вопросы главному редактору Pravda.ru Инне Новиковой отвечает Сергей Ахмадеев, Председатель правления МОО "Правозащита"

 

 

 

 

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Темы крым ялта юридическая помощь экономический форум
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