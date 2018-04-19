IV Ялтинский международный экономический форум.
Какие самые болезненные проблемы и вопросы возникли у жителей Крыма после присоединения к России и как возникла идея бесплатной юридической помощи - на эти и другие вопросы главному редактору Pravda.ru Инне Новиковой отвечает Сергей Ахмадеев, Председатель правления МОО "Правозащита"
Украинские военные обеспокоены активизацией российских боевых кораблей в Азовском море.
Армения может не увидеть Сержа Саргсяна премьер-министром. Против его долголетия на политической арене в Ереване протестуют воинственные "молодые люди".
Армения может не увидеть Сержа Саргсяна премьер-министром. Против его долголетия на политической арене в Ереване протестуют воинственные "молодые люди".
Сегодня Национальное собрание Кубы выберет преемника Рауля Кастро на посту главы государства. Кому революционное поколение передает эстафету?