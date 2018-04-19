Новая британская военная база в Бахрейне: в чем стратегия Туманного Альбиона

На минувшей неделе у западного берега Бахрейна было обнаружено гигантское месторождение, в котором содержится не менее 80 млрд баррелей нефти и 400 млрд кубометров природного газа. Самая маленькая монархия Персидского залива - Бахрейн с территорией всего 766 кв. километров и населением не более 1 млн 400 тысяч человек - бросает вызов крупнейшим производителям нефти: России, Саудовской Аравии и США.



Новая британская военная база в Бахрейне: в чем стратегия Туманного Альбиона

Простое ли совпадение: открытие огромного месторождения нефти в Бахрейне побудило Великобританию развернуть в эмирате свою военно-морскую базу в столице королевства - городе Мьянма. Туманный Альбион, скорее всего, собирается под прикрытием своей военно-морской базы превратить нефть в свое геополитическое оружие против России.

Ситуацию комментирует международный обозреватель Айдын Мехтиев