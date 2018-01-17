Новый ракетный удар: Эр-Рияд в шаге от войны с Тегераном

В среду, 17-го января, Саудовская Аравия вновь подверглась ракетной атаке с территории соседнего Йемена. За минувшее полугодие это уже второй запуск ракеты на саудовскую землю со стороны охваченного гражданской войной Йемена.



Новый ракетный удар: Эр-Рияд в шаге от войны с Тегераном

Как заявил официальный представитель коалиции Саудовской Аравии Аль-Малики, ракета была запущена на саудовский город Джизан хуситами-повстанцами из движения «Ансар Алла». По его словам, ПВО королевства сумели перехватить баллистическую ракету и уничтожить ее.Напомню, предыдущая ракетная атака из Йемена на Саудовскую Аравию была совершена в июле 2017 года. Тогда хуситы пытались взорвать ракету в районе священного города Мекка. Однако и тогда силы ПВО саудовцев успешно отразили атаку.

Июльская ракетная атака с территории Йемена на саудовское королевство была беспрецедентной. Ни разу за минувшие четверть века территория Саудовской Аравии не подвергалась ракетной атаке со стороны какого-либо сопредельного государства.Как и тогда, сейчас официальный Эр-Рияд обвиняет в случившемся Тегеран.

По мнению саудовской королевской династии, Иран тайно поставляет йеменским повстанцам-хуситам ракеты, способные долететь до саудовской земли. В Эр-Рияде считают, что это - настоящий шантаж со стороны Тегерана, который хочет погрузить саудовское королевство в хаос.

Примечательно, что новая ракетная атака на Саудовскую Аравию совпала по времени с очередным воинственным заявлением руководства Ирана в адрес Саудовской Аравии. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил Эр-Рияд в том, что он предает мусульманский мир, наращивая сотрудничество, как он выразился, с «сионистским государством Израиль».

«Руководство Саудовской Аравии сотрудничает с сионистским режимом ради войны с мусульманами, а это не что иное, как предательство», - заявил аятолла Хаменеи.Между тем Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд сделал жест доброй воли в сторону правительства Йемена. Он приказал разместить депозит в $ 2 млрд на счету международно признанного правительства Йемена. Такое решение было принято после того, как йеменское правительство обратилось за финансовой помощью.

Итак, два тяжеловеса Персидского залива - Иран и Саудовская Аравия - в очередной раз оказались в шаге от большой войны. И если такая война начнется, то в результате боевых действий могут вспыхнуть пожары на нефтяных месторождениях. А это будет означать катастрофу для всего региона.

Комментарий политического обозревателя Pravda.ru Айдына Мехтиева